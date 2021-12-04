Український вертоліт Мі-8 не порушував повітряного простору Білорусі. Про це йдеться у повідомленні МВС, опублікованому у відповідь на звинувачення Мінська.

У відомстві зазначили, що Державна прикордонна служба України неодноразово заявляла, що використовуватиме авіацію та безпілотні літальні комплекси у рамках посилення кордону та проведення прикордонної операції Полісся.

– Авіація використовувалася і сьогодні. У ході польотів та виконання завдань екіпажами повітряних суден порушень не було, у т.ч. не допущено порушення повітряного простору суміжної країни, – йдеться у повідомленні.

Інформацію про нібито порушення держкордону Білорусі українськими пілотами військового вертольота Мі-8 у суботу поширив Мінськ через підконтрольне видання БЕЛТА, яке, у свою чергу, посилалося на Держприкордонкомітет країни.

Фото: ДПСУ