Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн попередила Росію про те, що на неї чекають нові посилені санкції у разі чергового акту агресії проти України.

– Ми очікуємо від Росії деескалації та утримання від будь-якої агресії проти України. Інакше ЄС готовий не лише посилити чинні санкції, а й вжити нових, помітних заходів, – повідомила вона під час брифінгу 10 грудня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден обговорив нарощування російських військ біля України із лідерами країн Східної Європи.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц також застеріг РФ від нового нападу на Україну і повідомив, що Північний потік-2 чекають наслідки у разі вторгнення.

Джерело: Урсула фон дер Ляйєн