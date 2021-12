Президент США Джо Байден обговорив із лідерами країн Бухарестської дев’ятки нарощування російських військ біля кордонів України.

Як відомо, до складу Бухарестської дев’ятки (B9) входять країни-члени НАТО зі Східної Європи. За інформацією прес-служби Білого дому, перемовини відбулися в четвер, 9 грудня.

Під час розмови Джо Байден запевнив країни B9 у відданості США трансатлантичній безпеці.

В офіційному Twitter-акаунті Білого дому зазначається, що під час перемовин Джо Байден також розповів про свою нещодавню розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Згадали в Білому домі й про переговори американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським.

Today, @POTUS held a call with President Zelenskyy and reaffirmed our unwavering commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. He also called leaders of the B9 to brief them on his call with President Putin and underscore our commitment to Transatlantic security. pic.twitter.com/zHLuuspu0a

— The White House (@WhiteHouse) December 9, 2021