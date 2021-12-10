Президент США Джо Байден обговорив із лідерами країн Бухарестської дев’ятки нарощування російських військ біля кордонів України.

Як відомо, до складу Бухарестської дев’ятки (B9) входять країни-члени НАТО зі Східної Європи. За інформацією прес-служби Білого дому, перемовини відбулися в четвер, 9 грудня.

Під час розмови Джо Байден запевнив країни B9 у відданості США трансатлантичній безпеці.

– Лідери обговорили дестабілізуюче нарощування військ Росії вздовж кордону України та потребу в єдиній, готовій та рішучій позиції НАТО щодо колективної оборони союзників, – йдеться в повідомленні.

В офіційному Twitter-акаунті Білого дому зазначається, що під час перемовин Джо Байден також розповів про свою нещодавню розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Згадали в Білому домі й про переговори американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським.

– Президент США провів телефонну розмову з президентом Зеленським і підтвердив нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Він також зателефонував лідерам B9, щоб проінформувати їх про свою розмову з президентом Путіним і наголосити на нашій відданості трансатлантичній безпеці, – сказано в повідомленні.

Today, @POTUS held a call with President Zelenskyy and reaffirmed our unwavering commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. He also called leaders of the B9 to brief them on his call with President Putin and underscore our commitment to Transatlantic security. pic.twitter.com/zHLuuspu0a — The White House (@WhiteHouse) December 9, 2021

Байден запевнив лідерів Бухарестської дев’ятки, що США продовжать тісні консультації та координацію дій із трансатлантичними союзниками та партнерами. В Білому домі наголосили, що США працюють над деескалацією нинішньої кризи шляхом оборони, стримування та діалогу.

У перемовинах взяли участь: президент Болгарії Румен Радев, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, президент Естонії Алар Каріс, президент Угорщини Янош Адер, лідер Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, лідер Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс, прем’єр Словаччини Едуард Гегер.

9 грудня відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та лідером України Володимиром Зеленським. Вона тривала півтори години.

Під час розмови Байден підтвердив відданість США принципу, що без України не може бути жодних рішень щодо неї. Крім того, озвучувалася інформація, що президент Володимир Зеленський готовий до прямих перемовин із главою РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Білий дім

Фото: Білий дім