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Арестович стверджує, що США де-факто приєдналися до Нормандського формату

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Олексій Арестович

За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, США де-факто приєдналися до Нормандського формату і стали активним гравцем у сфері мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

– І найголовніша новина – можна сказати, що США стали активним гравцем у сфері мирного врегулювання в Україні, збройного конфлікту в Україні. Тобто вони стали цим гравцем, – заявив Арестович.

На уточнююче запитання журналіста про те, чи можливе приєднання США до Нормандського формату, він сказав, що це вже “фактично сталося”.

– Де-факто. Тепер буде знайдено формулу або форму, в якій це відбуватиметься так чи інакше. І навіть росіяни не заперечують. Ми бачимо застереження їх, міністра закордонних справ, їхніх офіційних осіб, вони кажуть: так, ми теж не заперечуємо, щоб США (приєдналися, – Ред.), – повідомив Олексій Арестович.

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Фото: Олексій Арестович

Джерело: Радіо Свобода

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