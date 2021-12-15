Щодня зростають на 7%: ціни на газ в Європі перевищили $1,5 тис.

Спотові ціни на газ у Європі на січень щодня зростають на 7%. Наразі вони вже перевищили $1,5 тис. за тисячу кубометрів.

Дані біржі ICE Futures свідчать, що ціна ф’ючерса на січень за індексом нідерландського TTF знову перевищила €130 за МВт-год. Це найвищий показник з 5 жовтня, коли ціна на блакитне паливо в Європі досягла €160 за МВт-год (майже $2 тис. за тисячу кубометрів).

Зростання ціни відбувається на тлі невиконання російською компанією Газпром обіцянки щодо збільшення обсягів закачаного газу у європейські сховища.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 15 грудня підскочила до 50,9 тис. грн за тисячу кубометрів. Таким чином, за добу ціни зросли ще на 10%.

Ціни на газ в Україні корелюють із цінами на європейських хабах, оскільки наша країна – інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року й імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

13 грудня спотова ціна газу в Європі перевищила $1 350 за тисячу кубічних метрів. Тоді на зростання могла виплинути заява міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Вона заявила, що російський газопровід Північний потік-2 поки що не може бути схвалений і запущений, оскільки не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства.

Джерело: Біржа ICE Futures