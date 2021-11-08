Міністерство оборони Польщі заявило про бойову готовність на кордоні з Білоруссю через надмірні провокації мігрантів на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомив очільник Міноборони Польщі Маріуш Блащак на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, на кордоні зараз чергують понад 12 тис. солдат.
Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości @terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 8, 2021
– Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон, – заявив Блащак.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик наголосив, що ситуація з надмірною кількістю мігрантів на кордоні свідчить про те, що Білорусь домагається ескалації.
Кордони Польщі та Білорусі
За даними польських ЗМІ, мігранти з боку Білорусі з кожним разом намагаються все нахабніше та агресивніше прорватися до Польщі. Ситуація на кордоні Польщі стає все напруженішою, переконаний міністр оборони Блащак.
Нелегали з території Білорусі кидаються гілками та камінням, водночас білоруські прикордонники спостерігають за ситуацією, однак не втручаються у розвиток подій.