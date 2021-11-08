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Юлія Захарченко |

Мігранти з Білорусі: Польща оголосила про бойову готовність на кордоні

Мігранти з Білорусі: Польща оголосила про бойову готовність на кордоні

Міністерство оборони Польщі заявило про бойову готовність на кордоні з Білоруссю через надмірні провокації мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив очільник Міноборони Польщі Маріуш Блащак на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, на кордоні зараз чергують понад 12 тис. солдат.

– Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон, – заявив Блащак.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик наголосив, що ситуація з надмірною кількістю мігрантів на кордоні свідчить про те, що Білорусь домагається ескалації.

Кордони Польщі та Білорусі

За даними польських ЗМІ, мігранти з боку Білорусі з кожним разом намагаються все нахабніше та агресивніше прорватися до Польщі. Ситуація на кордоні Польщі стає все напруженішою, переконаний міністр оборони Блащак.

Нелегали з території Білорусі кидаються гілками та камінням, водночас білоруські прикордонники спостерігають за ситуацією, однак не втручаються у розвиток подій.

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Фото: Depositphotos

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