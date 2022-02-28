Країни Вишеградської групи, відомі своєю суворою імміграційною політикою, відкрили свої ворота для сотень тисяч біженців, що прибувають з України.

За словами комісара ЄС з внутрішніх справ Ілви Йоханссон, країни ЄС вже прийняли понад 300 тис. українських біженців. Очікується, що найближчими днями і тижнями цей показник досягне мільйона.

Для людей, що тікають з країни, Центральна Європа стала безпечною гаванню. Польща, Словаччина та Угорщина мають прямі кордони з Україною і пропонують допомогу людям, які потребують притулку.

Польща

– Українське суспільство стає більш наляканим і напруженим. Ми готові прийняти десятки, сотні тисяч українських біженців, – заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Міністр охорони здоров’я Адам Недзельскі оголосив, що біженці звільняються від обов’язкового карантину, який настане після перетину кордону. Громадянам України також дозволено безкоштовно тестуватися на Covid-19 і вакцинуватися.

Крім того, українці можуть безкоштовно їздити в громадському транспорті протягом перших чотирьох тижнів. Їм дозволено привозити з собою в Польщу своїх домашніх тварин.

Поляки організовують великі благодійні акції зі збору коштів, продуктів, ліків, засобів гігієни, вони здають кров. Сотні польських водіїв зібралися біля прикордонного переходу, щоб допомогти біженцям безкоштовно дістатися до міст. Люди готові прийняти біженців у своїх будинках.

Словаччина

– Словаччина готова допомогти кожному українцю, який просить про таку допомогу, – заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

Країна проявила несподівану солідарність з українцями, які тікають від війни, чого не було під час міграційної кризи 2015-2016 років.

До вечора суботи, 27 лютого, кордон перетнуло понад 10 тис. осіб.

На кордонах вже є кілька об’єктів для тимчасового розміщення.

Багато людей, благодійні організації та установи відправили матеріальну допомогу на кордон або приїхали туди, щоб допомогти на місці.

Міністр фінансів Ігор Матович заявив у суботу, що всі українці отримають притулок і дозвіл на роботу. Уряд також фінансово підтримає всім людей, що надають житло біженцям.

Чехія

У Чехії зараз курсують за спеціальним маршрутом поїзди, які забирають українців на зовнішньому кордоні ЄС і доставляють їх на територію Чехії.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив, що не існує верхньої межі для числа біженців, які можуть приїхати, оскільки уряд готовий допомогти всім, хто цього потребує.

Чехія також готує урядові будівлі, готелі та приватні будинки для розміщення біженців. Прага готова відкрити футбольний стадіон Страгов, щоб надати тимчасове житло нужденним українцям.

Угорщина

Угорщина створює центри для біженців і відправляє гуманітарну допомогу в Україну.

Шість центрів допомоги почали працювати з понеділка, 28 лютого, уздовж кордону з Україною для підтримки біженців, які рятуються від конфлікту, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, від початку війни було зареєстровано 66 тис. переходів з України.

Джерело: Еuractiv