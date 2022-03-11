Санкції завадять Китаю купувати нафту у РФ – Мінфін США

За словами голови Мінфіну США Джанет Йеллен, влада КНР поки не намагається навмисно знизити або компенсувати ефект від санкцій проти Москви.

Джанет Йеллен заявила в четвер, що економічні санкції, введені проти Росії у відповідь на військове вторгнення в Україну, обмежать, серед іншого, здатність Китаю закуповувати у Росії нафту.

Мені здається, що китайські фінансові інститути, які ведуть бізнес у доларах та євро, турбуються з приводу ефекту від санкцій, – сказала Йеллен в інтерв’ю виданню Washington Post.

Вона додала, що під впливом санкцій обсяг російської економіки скорочується.

Тим часом, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав бізнес, що знаходиться в Україні, почати відновлювати своє виробництво, тому що держава працює.