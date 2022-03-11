Шмигаль закликав бізнес в Україні відновити виробництво, де це можливо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав бізнес, що перебуває в Україні, почати відновлювати своє виробництво, бо держава працює.

Про це він заявив під час регулярного вечірнього брифінгу 10 березня.

– Хочу ще раз звернутись до бізнесу. Відновлюйте виробництва, де це можливо. Повертайте працівників. Держава в свою чергу виконує свою роботу, – заявив голова уряду.

Прем’єр Шмигаль додав, що сьогодні Кабмін збільшив видатки резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн.

Це, за його словами, дозволить в умовах воєнного стану оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки й оборони.

Щодо пенсій, то протягом березня виплати були вже спрямовані на суму 38,3 млрд грн.

– Тільки за останні два дні уряд профінансував 13,9 млрд грн на виплату пенсій, – сказав Денис Шмигаль.

Він додав, що Україні у боротьбі з державою-терористом допомагає весь цивілізований світ, який зараз згуртувався навколо нашої країни.

– І йдеться не тільки про уряди країн, але і про простих людей по всьому світу, і про компанії, які працюють в усьому світі, – сказав очільник уряду.

Він додав, що палата представників Конгресу США схвалила екстрений пакет допомоги Україні у розмірі $13,6 млрд. Кабінет міністрів хоче направити ці кошти на посилення української армії, на гуманітарну допомогу та підтримку українців.

Денис Шмигаль подякував країнам-партнерам України по всьому світу за ізоляцію Російської Федерації.

– Ми вдячні компаніям, які залишили російський ринок. Ми вдячні лідерам Євросоюзу за черговий пакет санкцій проти РФ. Агресор відчув, що світ проти нього. І далі буде тільки гірше, – сказав прем’єр-міністр.

Він нагадав, що найближчими днями країни Євросоюзу розглянуть питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

– Це питання стане одним з визначальних в історії Європи та Європейського Союзу на роки вперед. Ми, звісно ж, очікуємо цього з нетерпінням від наших європейських партнерів, – сказав очільник Кабміну.

Прем’єр-міністр України закликав як європейських лідерів, так і всіх громадян Європи, щоби вони підтримували Україну.

– Україна точно заслужила право стати членом Європейського Союзу. Громадяни країн-членів ЄС мають голосно сказати своє слово, щоб у ваших урядів не залишилося жодних сумнівів щодо того, яке рішення вони мають прийняти, – сказав він.

Денис Шмигаль відзначив, що одним з головних завдань уряду є проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій.

– Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, щоб Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій, – сказав очільник уряду.

Він додав, що 10 березня урядом було затверджено порядок використання раніше анонсованого єДокумента.