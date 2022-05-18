Канада заборонила в’їзд до країни приблизно тисячі росіянам, включно з Путіним – канадський міністр

Травень, 18 в 9:01

Міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічино оголосив про заборону в’їзду в країну для приблизно тисячі громадян РФ, що потрапили раніше під санкції, включно з президентом Росії Володимиром Путіним.

– Ми щойно оголосили про заборону на в’їзд до Канади для приблизно тисячі росіян, включно з Путіним та людьми з його оточення, – написав Мендічино у Twitter.

За його словами, всі ці особи і так уже перебувають під санкціями, проте тепер їм буде закрито доступ до Канади. Мендічино зазначив, що Канада продовжить підтримувати Україну в цю важку для неї хвилину.

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