Канада запровадила санкції проти 22 росіян, серед яких Аліна Кабаєва
Канада запровадила санкції проти ймовірної коханки Володимира Путіна Аліни Кабаєвої та ще 21 фізичної особи та чотирьох юридичних осіб. Про це повідомляє сайт канадського уряду.
Також у санкційному списку опинилися дочки засновника Альфа-банку Михайла Фрідмана Лариса та Катерина, сім членів правління ВТБ та троє колишніх і один чинний член правління російського Сбербанку.
Під обмеження потрапили Россільгоспбанк, Інвестторгбанк, а також керуючі компанії Російського фонду прямих інвестицій та російської венчурної компанії.
Зазначається, що нові обмеження покликані вплинути на керівництво Росії, щоб змусити Москву завершити війну в Україні.
Cанкції проти Аліни Кабаєвої та інших людей з близького оточення Путіна раніше запровадила Велика Британія.
Окрім Кабаєвої, до санкційного списку Британії потрапили ще 11 осіб, зокрема колишня дружина та двоюрідний брат Путіна.
Джерело: Уряд Канади