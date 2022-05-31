Канада запровадила санкції проти ймовірної коханки Володимира Путіна Аліни Кабаєвої та ще 21 фізичної особи та чотирьох юридичних осіб. Про це повідомляє сайт канадського уряду.

Також у санкційному списку опинилися дочки засновника Альфа-банку Михайла Фрідмана Лариса та Катерина, сім членів правління ВТБ та троє колишніх і один чинний член правління російського Сбербанку.

Під обмеження потрапили Россільгоспбанк, Інвестторгбанк, а також керуючі компанії Російського фонду прямих інвестицій та російської венчурної компанії.

Зазначається, що нові обмеження покликані вплинути на керівництво Росії, щоб змусити Москву завершити війну в Україні.

Cанкції проти Аліни Кабаєвої та інших людей з близького оточення Путіна раніше запровадила Велика Британія.

Окрім Кабаєвої, до санкційного списку Британії потрапили ще 11 осіб, зокрема колишня дружина та двоюрідний брат Путіна.

Джерело: Уряд Канади

