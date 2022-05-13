Велика Британія запровадила санкції проти колишньої російської гімнастки Аліни Кабаєвої, яку пов’язують із главою РФ Володимиром Путіним і називають його ймовірною коханкою.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Як зазначили в МЗС, цього разу санкції вдарили по найближчому оточенню та членам сім’ї Путіна, які отримують керівні посади завдяки своїй наближеності до господаря Кремля.

В МЗС уточнили, що колишня гімнастка Аліна Кабаєва зараз є головою ради директорів холдингу Національна Медіа Група, найбільшої приватної російської медіакомпанії.

– Стверджується, що вона має близькі особисті стосунки з Путіним, а раніше вона була депутатом Держдуми РФ від путінської Єдиної Росії, – наголосили в британському відомстві.

Окрім Кабаєвої, до санкційного списку потрапили ще 11 осіб, зокрема колишня дружина та двоюрідний брат Путіна:

• Анна Зацепіліна – бабуся Аліни Кабаєвої. Зацепіліну називають бізнес-партнером друга Путіна Геннадія Тимченка, який перебуває під санкціями Лондона з 22 лютого 2022 року. За даними британського МЗС, бабуся Кабаєвої отримала від Тимченка розкішну квартиру в Москві.

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• Людмила Очеретна – колишня дружина Володимира Путіна та експерша леді РФ. Після розлучення з господарем Кремля в 2014 році вона отримала вигоду з пільгових ділових відносин із російськими держструктурами.

• Ігор Путін – двоюрідний брат Путіна, російський бізнесмен, директор Міжнародного морського порту Печенга.

• Михайло Путін – російський бізнесмен, родич глави РФ (він є сином ще одного двоюрідного брата Путіна). Михайло Путін є заступником голови правління страхової компанії СОГАЗ та заступником голови правління газового монополіста Газпром.

• Роман Путін – двоюрідний племінник глави РФ (син Ігоря Путіна). Роман Путін відверто заявляв, що сімейний зв’язок із президентом РФ дозволив його компанії Путін Консалтинг допомагати іноземним інвесторам у РФ.

• Михайло Шеломов – російський бізнесмен, родич Володимира Путіна (за даними ЗМІ, син двоюрідної сестри президента РФ). Компанія Шеломова ТОВ Акцепт ділить співробітників з ТОВ Біном – фірмою, що зареєстрована як власниця Палацу Путіна. За інформацією британського МЗС, Шеломов через фірму Акцепт також є акціонером банку Росія, який тісно пов’язаний із Кремлем.

• Олександр Плехов – близький друг Путіна, який отримував вигоду від відносин із господарем Кремля. Зокрема, вигоду отримала компанія Плехова Vital Development Corporation.

• Михайло Клішин – виконавчий директор банку Росія, член Ради директорів СОГАЗ.

• Володимир Колбін – син товариша дитинства та ділового партнера Путіна Петра Колбіна. Володимир Колбін отримував підтримку від уряду РФ та став генеральним директором ТОВ Геленджицький морський порт.

• Юрій Шамалов – син Миколи Шамалова та брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова. Як наголосили в МЗС, Юрій Шамалов входить до нової еліти дітей найближчих соратників президента РФ, швидко піднявся кар’єрними сходами до посади президента Газфонду та члена ради директорів Газпромбанку.

• Віктор Хмарін – російський юрист і бізнесмен, друг та родич Путіна. Він володів низкою підприємств, таких як ТОВ Нафтопродуктсервіс.

Санкції передбачають заморожування активів вказаних осіб. Будь-якому громадянину Великої Британії або будь-якому британському бізнесу заборонено мати справу з коштами чи економічними ресурсами, які належать або контролюються підсанкційними особами, а також надавати їм кошти.

Крім того, санкції передбачають заборону на в’їзд або перебування у Великій Британії.

Як пояснили в британському МЗС, офіційно задекларовані активи Володимира Путіна є досить скромними: невелика квартира в Санкт-Петербурзі, два автомобілі радянських часів, причіп і гараж. Водночас розкішний спосіб життя господаря Кремля фінансується найближчим оточенням – членами сім’ї, друзями та елітою.

– Ми викриваємо та націлюємося на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна… Ми продовжуватимемо вводити санкції проти всіх, хто сприяє агресії Путіна, доки Україна не переможе, – наголосила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

Загалом Британія вже наклала санкції на понад 1000 фізичних і 100 юридичних осіб з РФ, у тому числі на олігархів.

Нещодавно повідомлялося, що Європейський Союз планує запровадити санкції проти колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої, яка тісно пов’язана з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: МЗС Великої Британії