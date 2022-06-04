Червень, 04 в 18:23

Перші вихідні червня, гарна погода, Варшава – що ще треба? Розповідаємо, чим зайнятися цього вікенду у Варшаві, місті, де зараз проживає дуже багато українців. Щоби отримати емоційнк розрядку та трошки відволіктись, розказуємо про цікаві заходи, які запланували у столиці Польщі цими вихідними.

Orange Warsaw Festival. У суботу, 4.06, пройде найбільший музичний фестиваль польської столиці. Цього року хедлайнерами стали Florence + The Machine та Tyler, The Creator. Також виступатимуть Nas, Charli XCX, Żabson x Young, Stormzy, Foals, Earl Sweatshirt та інші. Подія буде в Tor Wyścigów Konnych Służewiec.

Фестиваль вуличної їжі на Бемово. Там вас нагодують найсмачнішою їжею: пельмені, морепродукти, бургери, хотдоги, чуроси — загалом близько 15 фудтраків. Коли: 4-5 червня, з 12 до 20. Де: у Park Górczewska.

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Історичний фестиваль “Сігурд Вбивця Драконів” у Фортеці Jomsborg. У фортеці Jomsborg ви вирушите у минуле. У програмі: битва вікінгів та слов’ян, турнір зі стрільби з лука, турнір із мечами для дітей, бойові шоу та виступи фольклорної групи Pełnia. Коли: 4-5 червня, субота 12-20, неділя 12-18.30. Фестиваль пройде в Warownia Jomsborg, ul.Wybrzeże Gdyńskie. Вхід: діти 10 злотих, дорослі 30 злотих (квиток можна обміняти на їжу або пиво в банці, а дітям на сік).

Фестиваль крафтового морозива та солодощів. В одному місці ви знайдете найкраще крафтове морозиво найбажаніших смаків та видів – зелений чай, орео або маракуйя, у чорних вафлях та у стаканчиках. Коли: 4-5 червня у Pasaż Wiecha.

Дні Бялоленки. У неділю фестиваль пройде у парку Пікассо. Різні країни представлять свою їжу, культуру, музику, танці та найцікавіші місця, які варто відвідати. Також буде створено міжнародне спортивне містечко для дітей, де найменші зможуть випробувати спортивні дисципліни, характерні для цієї країни. Коли: 5 червня з 10 до 19 у Park Picassa.

Регата на Кубок Президента Варшави. На вихідних на вас чекають справжні вітрильні перегони на Віслі. Головним пунктом програми є регата – учасники змагатимуться за Кубок президента Варшави на яхтах класу Омега – судні, побудованому у Варшаві під час німецької окупації у 1942 році та інших судах. Крім того, на глядачів чекають веслування на каное, майстер-класи на вітрильних човнах, майстер-класи з SUP.

Регата стартує у суботу, 4 червня, об 11. З 14:00 до 17:00 заплановано показові виступи. У неділю з 11.00 до 15.00 перегони за Кубок Президента Варшави продовжаться. Відбудеться це в Plaża Rusałka, біля входу до зоопарку.

Ярмарка Jestem Vintage. Справжнє свято вінтажної моди. На стендах ви знайдете одяг, аксесуари, прикраси, вініли та книги. Коли: 4-5 червня, субота з 11 до 21, неділя з 11 до 19. Адреса: Elektrownia Powiśle, Dobra, 42.

Ярмарка Zero Waste.На вихідних у Науковому центрі “Коперник” відбудеться 8-й ярмарок Zero Waste. Дискусійні панелі, лекції, воркшопи, колекції, що надихають зустрічі, конкурси — ось лише деякі з розваг, які заплановані на дводенний захід, який підкаже, як створити світ без відходів. Коли: 4-5 червня, з 11 до 18. Адреса: науковий центр “Коперник”, Wybrzeże Kościuszkowskie, 20.

Йога на Polu Mokotowskim. Щонеділі в червні, липні та серпні в Pole Mokotowskie проводяться безкоштовні заняття йогою. Просто візьміть з собою килимок та ковдру. Занняття почнуться у неділю, 5 червня з 11-00. Адреса: Pole Mokotowskie, поруч із майданчиком для пляжного волейболу.

Безкоштовна вистава для дітей з України

Weda Project організувала безкоштовну виставу “Кіт у кедах” за мотивами казки Шарля Перро “Кіт у чоботях”. Запрошуються діти з України, а також їхні батьки та дорослі.

Над казкою працювали професійні актори та режисер з України, щоб показати дітям інтерактивну та цікаву казку рідною українською мовою. Подія відбудеться 5 червня о 14:00 у театрі Garnizon Sztuki за адресою Marii Konopnickiej 6.

Обов’язкова реєстрація – тут.

Шопенівські концерти у Лазенках. Одна з найнезвичайніших літніх подій Варшави цього року повернулася до Королівського парку Лазенки. Після дворічної перерви концерти піаністів знову відбуваються просто неба. Повний розклад є тут. Коли: 5 червня о 12:00 та 16:00. Де: Парк Королівські Лазенки (Łazienki Królewskie, Al. Ujazdowskie).