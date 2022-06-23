Червень, 23 в 16:35

Білорусь може надати Росії своє озброєння та військову техніку, яку потім можуть перемістити на донецький або херсонський напрямок для ведення бойових дій в Україні.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов під час брифінгу 23 червня.

За його словами, зараз під приводом проведення занять, тренувань, збірних заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки проводяться обслуговування та зняття цієї техніки зі зберігання.

Зараз дивляться

– Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан та умови зберігання даної техніки на складах ЗС Білорусі, не виключається, що наш сусід надасть зазначене озброєння та військову техніку для російського агресора, – зазначив Громов.

Він стверджує, що зараз на території Білорусі перебувають спеціальні підрозділи російських силових структур, а також приватних військових кампаній.

За їхніми даними, на території колишнього аеродрому Зябрівка в Гомельській області Білорусі активно проводяться заходи щодо будівництва військової інфраструктури.

– Цілком ймовірно, що надалі в рамках існування так званої союзної держави Білорусь надасть цю територію для розміщення чергової військової бази агресора поблизу нашого державного кордону, – додав представник Генштабу.

Зазначимо, що керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що на цьому етапі жодної загрози для України з білоруського боку немає.