Загрози немає: Буданов про ймовірність нападу білоруських військ

Червень, 22 в 20:19

На цьому етапі жодної загрози з білоруського боку немає. Про це заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що ситуація на кордоні з Білорусю “абсолютно під контролем”.

Зараз дивляться

— У Білорусі тривають насправді і військові збори, і навчання, і укріплення кордону. Проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій воєнного призначення. Але вони не направленні на ведення бойових дій проти України на цьому етапі. Якщо у них з’являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом вживемо адекватні дії, – сказав Буданов.

Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі оголосили про “мобілізаційні навчання” у Гомельській області, яка межує з Україною. Вони триватимуть з 22 червня до 1 липня.

У цих навчаннях планується задіяти сили спеціальних операцій збройних сил Білорусі.

22 червня під час брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що з території Білорусі зберігається загроза ракетних ударів по Україні. А також, що білоруські війська розміщують дерев’яні муляжі танків у прикордонних районах для створення видимості присутності.