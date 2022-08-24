Серпень, 23 в 23:25

У середу, 24 серпня, США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму близько $3 млрд.

Про це з посиланням на неназваних американських чиновників пише Associated Press.

У виданні зазначили, що за словами чиновників, пакет пов’язаний з тим, що війна Росії проти України затягується, а тому допомога США з безпеки переходить у довгострокову кампанію.

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Агентство зазначило, що гроші підуть на фінансування контрактів на безпілотники, зброю та інше обладнання, яке може не з’явитись на фронті протягом року чи двох.

Повідомляється, що до загального пакету можуть внести зміни, проте вони навряд чи будуть значними.

За словами співрозмовників агентства, на відміну від більшості попередніх пакетів, які зосереджувалися на більш невідкладних потребах Києва у озброєнні, новий спрямований насамперед на те, щоб допомогти Україні забезпечити її середньо- та довгострокову оборонну позицію.

Також він має “запевнити українських чиновників, що Сполучені Штати планують продовжувати свою підтримку, незважаючи на повсякденні дії конфлікту”.

У CNN також написали про новий пакет і зазначили, що він підпадає під дію Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) і включатиме засоби протиповітряної оборони Заходу, велику кількість боєприпасів, а також навчання та технічне обслуговування.

Оскільки цей пакет є частиною USAI, він не буде взятий із існуючих запасів США. Натомість це будуть контракти з виробниками зброї.