Серпень, 01 в 20:45

Північна Корея (КНДР) готується провести сьоме випробування ядерної зброї.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 1 серпня, під час виступу у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в ході конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Блінкен наголосив, що світ зіткнувся з “критичним моментом” на тлі побоювань щодо можливого ядерного випробування Північною Кореєю.

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— КНДР продовжує розширювати свою незаконну ядерну програму та продовжує свої триваючі провокації проти регіону. Сьогодні ми бачимо, що Пхеньян готується провести сьоме ядерне випробування. Іран залишається на шляху ядерної ескалації – сказав Блінкен.

Сеул і Вашингтон заявили, що Північна Корея, схоже, завершила “всі приготування” до ядерного випробування і, можливо, лише вичікує.

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Пхеньян провів своє шосте й останнє ядерне випробування у вересні 2017 року. Одна з найбільш закритих країн світу вийшла із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у січні 2003 року.

У липні очільник КНДР Кім Чен Ин заявляв, що його країна готова до будь-якого військового зіткнення зі США.

Водночас, під час виступу у 69-ту річницю закінчення Корейського конфлікту він заявив, що “вороги поставили Корейський півострів на грань війни”. Також він допустив готовність Пхеньяна застосувати свою ядерну зброю у потенційному конфлікті проти США та Південної Кореї.

Джерело: Yonhap News