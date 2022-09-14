Вересень, 14 в 12:27

Європейський Союз не продовжив термін дії санкцій проти колишнього президента-втікача України Віктора Януковича, його сина Олександра, ексгенпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема.

Вони були запроваджені у березні 2014 року за розкрадання держкоштів. Але 6 вересня цього року термін застосування обмежувальних заходів закінчився.

Тому із переліку осіб, на яких поширюються санкції ЄС за неналежне використання бюджетних фондів або за пов’язані з цим службові зловживання, вилучили Віктора Януковича, Віктора Пшонку, Олександра Януковича та Артема Пшонку.

Зараз дивляться

Однак інші санкції ЄС проти колишнього президента України Віктора Януковича зберігаються. Зокрема ті, які були запроваджені за роль у підриві чи становленні загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності та безпеці держави.

Нагадаємо, у червні цього року прокуратура завершила досудове розслідування у справі про захоплення державної влади проти колишнього президента України Віктора Януковича.

А днями Кабмін запропонував посилити санкції проти Януковича і наближеного до нього олігарха Сергія Курченка.

Джерело: Офіційний журнал ЄС