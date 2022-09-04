Світ має тримати Росію в ізоляції до повної деокупації територій України – прем’єрка Естонії

Вересень, 04 в 19:46

Світ має тримати Росію в ізоляції та посилювати санкції до повної деокупації територій України.

Про це заявила прем’єрка Естонії Кая Каллас на церемонії з нагоди вручення міжнародної премії Фонду Хайєка у Берліні.

Там вона зустрілася зі своїми латвійським та литовським колегами Кріш’янісом Каріньшем та Інгрідою Шимоніте.

Зараз дивляться

– Я з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, оскільки за рахунок цього Кремль підтримує свою військову промисловість, – сказала Каллас.

На думку учасників зустрічі, Путін сподівається, що Захід першим втратить терпіння та буде готовий піти на поступки.

– Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не відтіснить Росію зі своєї території, вільний світ має продовжувати ізолювати Росію та посилювати санкції. Рішення G7 запровадити ціновий ліміт на російську нафту – дуже важливий крок, він скоротить можливості Росії використовувати енергозброю проти нас і посилить вплив санкцій ЄС. Чим більше країн приєднається до угоди про ціновий ліміт, тим ефективнішою вона буде, – наголосила Каллас.

Прем’єрка Естонії додала, що ЄС слід швидко перейти до питання про наступний, більш потужний пакет санкцій, а потік туристів з Росії має суттєво скоротитися.

– Ми продовжуємо спільно працювати над загальноєвропейським вирішенням цього питання та чекаємо від Єврокомісії відповідних рекомендацій, – сказала Каллас.

Джерело: ERR