Італійські винищувачі підняли в небо через російські літаки поблизу Польщі
Італійські винищувачі Eurofighter, що базуються в Польщі, підняли в небо через присутність російських літаків поблизу польських кордонів.
Про це повідомляють ВПС Італії та італійське видання il Messaggero.
Лише два дні тому Eurofighter були направлені до Польщі для виконання аналогічних завдань. Беручи участь у місії НАТО, літаки злетіли після перехоплення трьох російських літаків, що пролітали поблизу північно-східного флангу Альянсу.
Італійські винищувачі розміщені на базі Мальборк на півночі Польщі, неподалік російського ексклава Калінінград.
Джерела: ВПС Італії Aeronautica Militare, il Messaggero
Фото: ВПС Італії Aeronautica Militare
Ancora un decollo immediato per gli #Eurofighter dell’#AeronauticaMilitare impegnati nell'attività di #AirPolicing in #Polonia. #Scramble ordinato dal CAOC di Uedem per la presenza di velivoli russi nella zona di confine polacca pic.twitter.com/2Q7iTFxCLC— Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) September 29, 2022