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Італійські винищувачі підняли в небо через російські літаки поблизу Польщі

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Італійські винищувачі підняли в небо через російські літаки поблизу Польщі

Італійські винищувачі Eurofighter, що базуються в Польщі, підняли в небо через присутність російських літаків поблизу польських кордонів.

Про це повідомляють ВПС Італії та італійське видання il Messaggero.

Лише два дні тому Eurofighter були направлені до Польщі для виконання аналогічних завдань. Беручи участь у місії НАТО, літаки злетіли після перехоплення трьох російських літаків, що пролітали поблизу північно-східного флангу Альянсу.

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Італійські винищувачі розміщені на базі Мальборк на півночі Польщі, неподалік російського ексклава Калінінград.

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Джерела: ВПС Італії Aeronautica Militare, il Messaggero

Фото: ВПС Італії Aeronautica Militare

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