Жовтень, 10 в 15:16

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що має намір передати Україні системи ППО IRIS-T.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail / Thrust Vector-Controlled) – ракета класу повітря-повітря малої дальності. Оснащена охолоджуваною інфрачервоною головкою самонаведення.

Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з шести країн-учасниць в якості заміни AIM-9 Sidewinder. За конструкцією та компонуванням IRIS-T дуже близька до японської Тип 04 AAM-5.

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За допомогою цієї системи ППО можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, уражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

Триметрова ракета, вартість якої оцінюється в €400 тис., здатна вражати цілі на відстані приблизно в 25 км.

Ракета стоїть на озброєнні дев’яти європейських держав. Крім того, в 2008 році заявку на поставки IRIS-T подала ПАР.

Технічні характеристики:

довжина: 2,936 м;

діаметр: 0,127 м;

стартова маса: 87,4 кг;

дальність пуску: ~25 км;

стеля: до 20 км;

швидкість польоту: до 3 махів або 3 672 км/год;

бойова частина: осколково-фугасна;

маса БЧ: 11,4 кг;

детонатор: активний радіолокаційний.

Проблемою німецьких IRIS-T SLM є те, що вони нові, і їх ще не виготовили у достатній кількості. Через кілька годин після заяви Олафа Шольца про постачання цих ЗРК Україні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пояснила, що на постачання IRIS-T SLM в українську армію “підуть місяці”. Німецький експерт Томас Вігольд вважає, що перші німецькі ракетні комплекси з’являться в українській армії восени. Наразі Німеччина постачає IRIS-T SLS Швеції, а IRIS-T SLM – Єгипту, і ці контракти у процесі виконання. – Тобто ані у версії IRIS-T SLM, ані у версії IRIS-T SLS наявних запасів зенітних ракетних комплексів немає. Можливо, Швеція або Єгипет “посунуться” у графіку отримання замовлених ЗРК, але це відверто виглядає малореальним, – припускають у Defense Express. І додають, що все одно буде йтися про “гомеопатичні дози“, натякаючи, що німецьких ЗРК в українській армії не буде багато.

Джерело: Bild, ВВС, по матеріалах ЗМІ

Фото: Вікіпедія