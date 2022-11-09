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Факти / Світ

США не можуть підтвердити передачу Росії ракет від Ірану – Пентагон

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Пентагон
Фото: Depositphotos

8 листопада речник міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер повторив, що американська сторона не має підтверджень постачання Іраном балістичних ракет Росії.

– Я знову не можу підтвердити цю інформацію… Коли ми побачимо застосування іранських балістичних ракет на полі бою в Україні, то зробимо все можливе, щоб усунути це, – сказав Райдер на брифінгу.

Представник Міноборони зазначив, що такі повідомлення у ЗМІ “вказують на те, що між Росією та Іраном є домовленість про допомогу у сфері безпеки, свідченням чого є застосування РФ іранських безпілотників”.

– Це вкрай непокоїть і показує те, що обидві ці країни ціляться по невинних цивільних українцях і бездумно продовжують цей конфлікт, – наголосив він.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що Росія відправила Ірану €140 млн готівкою та захоплену західну зброю в обмін на безпілотники.

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Джерело: Європейска правда

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