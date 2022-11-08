Росія відправила Ірану €140 млн готівкою та захоплену західну зброю в обмін на дрони

Листопад, 08 в 21:18

Росія відправила до Ірану €140 млн готівкою та частину захопленої британської та американської зброї в обмін на десятки безпілотників для продовження ведення війни проти України.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерело в службах безпеки.

Повідомляється, що зранку 20 серпня в аеропорт Тегерану таємно прибув російський військовий літак. На його борту окрім готівки були три моделі боєприпасів: британська протитанкова ракета NLAW, американська протитанкова ракета Javelin і зенітна ракета Stinger.

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Зброя була частиною партії військової техніки Великої Британії та США, призначеної для українських військових, яка, за словами джерела, “потрапила в руки Росії”.

Надаючи докази ймовірної відправки літака джерело Sky поділилося супутниковими знімками, на яких, за його словами, видно два російські військові вантажні літаки в аеропорту Тегерана. Вважається, що один із них, Іл-76 перевозив готівку та захоплену зброю.

Отримані моделі можуть надати Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) можливість вивчати західні технології та потенційно копіювати їх.

— Вони, ймовірно, будуть перероблені та використані в майбутніх війнах, – сказало джерело.

Зі свого боку, Іран поставив Росії понад 160 безпілотних літальних апаратів, зокрема 100 дронів Shahed-136.

Джерело стверджує, що за останні кілька днів між Тегераном і Москвою було укладено ще одну угоду про безпілотники вартістю €200 млн.

Напередодні британська газета The Guardian повідомляла, що в Ірані розгорівся внутрішній конфлікт щодо поставок до Росії безпілотників, які Кремль використовує проти України в розв’язаній ним війні.