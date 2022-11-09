Допомога буде: у Пентагоні запевнили, що США не допустять блекауту в Україні

Листопад, 09 в 12:25

Конкретного плану поки що немає, проте США із союзниками обговорюють можливість надання допомоги Україні через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних ударів РФ.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони США Патрік Райдер.

За його словами, ракетні удари РФ вивели з ладу значну частину енергомереж України, тому йдеться про допомогу у вигляді генераторів, систем очищення води, обігрівачів тощо.

Зараз дивляться

– Хоча мені нема чого оголосити сьогодні, я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти. Коли у нас буде що оголосити, ми обов’язково це опублікуємо, – наголосив речник Пентагону.

До речі, сьогодні, 9 листопада, у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях діятимуть графіки погодинних планових відключень.

За даними Укренерго, аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Джерело: U.S. DepartmentofDefense