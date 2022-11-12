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Іран пригальмував збройні контракти з РФ – Арестович

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Іран пригальмував збройні контракти з РФ – Арестович
Фото: Getty Images

Іран не дуже хоче передавати Росії балістичні ракети та пригальмував поставки за вже укладеними контрактами на постачання зброї.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

– Є приємні новини… У дипломатичних колах ходять наполегливі чутки, що Іран не дуже хоче надавати далекобійні ракети Росії, – зазначив Арестович.

За його словами, країни Заходу детально пояснили Тегерану можливі наслідки такого рішення.

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Арестович припустив, що нещодавній візит секретаря радбезу Росії Миколи Патрушева до Ірану був пов’язаним саме з цим: він хотів переконати Тегеран передати ракети.

Арестович заявив, що Патрушев “даремно катався”, і ця поїздка не дала бажаних для РФ результатів.

– Я думаю, що цей візит був дуже чітко пов’язаний із тим, що вони пригальмували збройні контракти, – наголосив він.

Як відомо, Іран постачає РФ дрони-камікадзе, такі як Shahed-136. Станом на початок листопада Росія випустила по інфраструктурі України понад 400 таких безпілотників.

Також з’являлася інформація, що Тегеран може передати РФ балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM, які є більш точними, ніж російські.

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Джерело: Фейгін LIVE

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