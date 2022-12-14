Грудень, 14 в 17:07

Чехія почне виробляти зброю для України у великих кількостях.

Про це повідомив заступник міністра оборони Томаш Копечний, який координує постачання зброї в Україну від початку російського вторгнення.

Він зазначив, що тисячі українців приїдуть до Чехії працювати на заводах з виробництва зброї.

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Подібне рішення – результат жовтневої зустрічі прем’єр-міністра Фіали і президента Зеленського.

– Це не секретна інформація. Громадяни України вже працюють у чеській промисловості, в тому числі й оборонній. Ми не почали їздити в Україну вчора чи минулого року, ми робимо це з 2015 року. Тоді ми намагалися відповісти на російську агресію посиленням обороноздатності України. Для українців війна почалася одразу після Майдану. Йдеться про поступове збільшення українських працівників, – сказав він.

На першому етапі акцент робитиметься на спільній модернізації та ремонті потужностей, а потім на виробництві важкої бойової техніки.

За словами Копечного, виробництво оплачують партнери по НАТО.

Джерело: Radiožurnál