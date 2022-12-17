Грудень, 17 в 6:42

Президент Росії Володимир Путін під час свого візиту до Мінська 19 грудня, ймовірно, чинитиме тиск на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На сайті Кремля повідомляється, що Лукашенко та Путін обговорять російсько-білоруську інтеграцію, невказані військово-політичні питання та реалізацію програм Союзної держави.

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Союзна держава – це угода від 1997 року для створення федеративної інтеграції Росії та Білорусі в рамках спільної структури. Кремль прагне використати Союзну державу для встановлення російського контролю над Білоруссю.

Аналітики ISW вважають, що Лукашенко вже створює інформаційні умови, аби відхилити вимоги Путіна.

За словами Лукашенка, Білоруссю ніхто, крім неї, не керує, і що Білорусь готова будувати відносини з Росією, але зв’язки двох країн завжди мають виходити з того, що Білорусь – суверенна та незалежна держава.

Поки незрозуміло, чи вдасться Путіну досягти бажаних поступок від Лукашенка.

Самопроголошений білоруський президент досі чинив опір зусиллям Росії з інтеграції та відмовлявся залучити білоруські Збройні сили для війни в Україні.

Нагадаємо, що у понеділок, 19 грудня, відбудеться робоча поїздка президента Путіна до Білорусі. Російського диктатора запросив самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко.