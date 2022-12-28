США зіштовхнулись з труднощами в допомозі відновленню енергосистеми України – CNN

Грудень, 28 в 0:13

Ремонт енергетичної інфраструктури України після ракетних обстрілів РФ ускладнюється дефіцитом необхідних компонентів.

Про це пише CNN з посиланням американського чиновника.

США й партнери постали перед проблемою порушення глобального ланцюжка постачання необхідного для ремонту обладнання.

Зараз дивляться

Вирішити цю проблему у Вашингтоні намагаються разом із приватним сектором.

– Деякі з важливих компонентів ремонту енергомережі, які використовуються в Сполучених Штатах, не сумісні в Україні, оскільки призначені для роботи на різних частотних діапазонах. США сподіваються, що надання додаткових систем ППО допоможе Україні протистояти атакам РФ на критичну інфраструктуру, щоб обладнання, надане Штатами та їхніми партнерами, не було знищене, – йдеться у статті.

У короткостроковій перспективі американська сторона намагається визначити місцеперебування пріоритетних для України об’єктів критичної інфраструктури, які будуть використовуватись для надання критично важливих послуг, як-то водо- й теплопостачання, навіть у разі блекауту.