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США хочуть запровадити мито в 200% на російський алюміній – ЗМІ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
США хочуть запровадити мито в 200% на російський алюміній – ЗМІ
Фото: Pixabay

Цього тижня США готуються запровадити мито в 200% на російський алюміній. Таким чином планують чинити тиск на Росію у зв’язку з наближенням річниці вторгнення в Україну. 

Про це пише Bloomberg.

Такий крок, як зазначається, розглядали протягом кількох місяців. Крім того США націлені на метал з РФ, адже країна-агресор демпінгує алюміній на американському ринку та завдає шкоди місцевим компаніям.

Зараз дивляться

Повідомляється, що такі великі тарифи фактично припинять імпорт російського металу в США. При цьому Росія є другим за величиною виробником металу у світі. У той же час алюміній, що поставляється з РФ, становить близько 10% від традиційного загального обсягу американського імпорту. 

США у жовтні вивчали можливість запроваджувати повну заборону на російський алюміній у відповідь на ескалацію війни РФ проти України. 

Європейський алюмінієвий гігант пізніше закликав ввести санкції проти російських металів, адже виробники в ЄС скорочували виробництво для того, щоб впоратись зі зростаючими цінами на енергію. 

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Джерело: Bloomberg
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