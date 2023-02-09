Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії сягнула понад 15 тисяч

Лютий, 09 в 9:29

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя 15 350 людей.

Про це повідомляє NBC News.

Зазначено, що за даними офіційних осіб у цих країнах і сирійської волонтерської організації Білі шоломи, у Туреччині загинуло 12 391 особа, у Сирії – 2 992.

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Ще понад 20 000 осіб отримали поранення.

Вранці 6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бали. Згодом того ж дня відбулася ще серія підземних поштовхів.

Джерело: NBC News