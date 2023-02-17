В США розповіли, як планують покривати нестачу артилерійських снарядів для України

Лютий, 17 в 12:51

США потрібно від 12 до 18 місяців, щоб досягти максимального рівня виробництва у 70 тис. артилерійських снарядів на місяць.

Про це повідомляє CNN.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що темпи видатків боєприпасів в Україні у багато разів перевищують поточні темпи виробництва, що створює напружену ситуацію для оборони натівської промисловості.

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Більшість цього навантаження лягає на плечі США.

Наприклад, оборонний завод у центрі Скрентона, штат Пенсільванія, виробляє приблизно 11 тис. артилерійських снарядів на місяць. Це може здатися багато, але українські військові часто використовують таку кількість снарядів лише за кілька днів.

Щоб задовольнити попит, завод у Скрентоні інвестує у нове високотехнологічне обладнання, збільшує штат і зрештою перейде на цілодобовий графік безперервного виробництва.

США разом із союзниками за останній рік відправили в Україну військову допомогу на суму майже 50 млрд доларів.

Пентагон виділив приблизно 3 млрд доларів на закупівлю боєприпасів за кордоном у союзників та нарощування виробництва всередині країни. Частина цих грошей піде на виробництво 155 мм артилерійських снарядів.

США планують збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500% – з 15 тис. до 70 тис. на місяць. Про це заявив Дуг Буш, начальник постачання армії США. Більшість снарядів виготовлятимуть на заводі у Скрентоні.

Завод Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас, випускає серію ракет та реактивних снарядів, зокрема тих, що використовуються у ракетному комплексі Patriot.

У Гарланді, штат Техас, буде збудовано завод із виробництва артилерійських снарядів. А наявний завод у Мідлтауні, штат Айова, розширюється – там вироблятимуть 155-мм снаряди.

Крім забезпечення українських військ необхідною технікою та боєприпасами, США також мають виконувати замовлення союзників на постачання додаткового обладнання, кількість якого лише зростає.