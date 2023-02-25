Лютий, 25 в 15:28

США мають розвідувальні дані про те, що уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєприпасів для їхнього використання у війні проти України.

Про це з посиланням на неназваних офіційних осіб США пишуть американські ЗМІ.

Видання підкреслює, що Пекін поки що не прийняв остаточного рішення і не має жодних доказів того, що відбулась передача зброї.

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Однак переговори між Китаєм та Росією щодо цін та комплектації обладнання тривають, зазначає CNN.

Водночас російська армія стрімко вичерпує свої запаси боєприпасів уже більше ніж рік від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами джерел, Москва неодноразово просила у Пекіна безпілотники та боєприпаси, і китайське керівництво протягом останніх кількох місяців активно обговорювало, надсилати летальний вантаж, чи ні.

В американській розвідці вважають, що наразі Китай схиляється до надання обладнання – незважаючи на те, що зовсім нещодавно Пекін закликав до мирних переговорів і запропонував усім сторонам припинити напади на мирних жителів.

За даними джерел, надання безпілотників та боєприпасів, швидше за все, стосуватиметься стрілецької зброї – наприклад, ручної, – а не великої артилерії.

Розглядається допомога, що складається зі 122-міліметрових і 152-міліметрових снарядів, запаси яких у Росії скорочуються, оскільки вона веде війну в основному за допомогою артилерії, цитує Washington Post офіційні особи США.

– Китай може змінити правила гри. Якщо Китай продовжить передачу, це стане першим випадком, коли Пекін надасть смертельну допомогу в конфлікті, незважаючи на неодноразові попередження з боку США, – сказав високопоставлений чиновник адміністрації США.

У п’ятницю, 24 лютого, Байден заявив, що “не очікує великої ініціативи” з боку Китаю щодо надання зброї Росії. Він додав, що США “відреагують”, якщо будь-яка майбутня підтримка перетне червону лінію.