Лютий, 27 в 13:24

Безпілотники (БПЛА), літальні апарати без екіпажу на борту, володіють різним ступенем автономності – від керованих дистанційно до повністю автоматичних, а також відрізнятися за конструкцією, призначенням і безліччю інших параметрів.

Управління БПЛА може здійснюватися епізодичною подачею команд або безперервно. В останньому випадку БПЛА називають дистанційно-пілотованим літальним апаратом (ДПЛА).

БПЛА можуть:

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вирішувати розвідувальні завдання (на сьогодні це основне їхнє призначення);

застосовуватися для нанесення ударів по наземних і морських цілях;

перехоплювати повітряні цілі;

здійснювати постановку радіоперешкод;

керувати вогнем;

вказувати мету;

ретранслювати повідомлення і дані;

доставляти вантажі.

Основною перевагою БПЛА/ДПЛА є істотно менша вартість їхнього створення та експлуатації (за умови рівної ефективності виконання поставлених завдань).

За експертними оцінками, бойові БПЛА верхнього діапазону складності коштують від $5 до 6 млн. Для порівняння вартість пілотованого винищувача-бомбардувальника F-35 становить близько $100 млн плюс істотні витрати на навчання пілота.

Важливим фактором є те, що оператор бойового БПЛА не ризикує своїм життям, на відміну від пілота бойового літака. Недоліком БПЛА є вразливість систем дистанційного керування, що особливо важливо для БПЛА військового призначення.

Безпілотники на озброєнні України

Bayraktar ТВ2 (на головному знімку). Перебуває на озброєнні ЗСУ з 2019 року. Має довжину 6,50 м і розмах крил 12 м. Може перебувати в повітрі більше 24 годин і розвиває максимальну швидкість близько 220 км/год. І що особливо важливо – цей безпілотник, як вважають експерти, дешевше, ніж аналогічна продукція західних конкурентів.

Switchblade. Американський безпілотник перебуває на озброєнні ЗСУ з березня 2022 року. По суті цей дрон-камікадзе являє собою самонавідні ракети, які можуть вражати ворожі цілі з відстані в десятки кілометрів. Дальність польоту зі старту, в залежності від модифікації, від 300 до 400 км.

Phoenix Ghost. За словами представників Пентагону, це дрони, які будуть поставлені Україні, розроблялися спеціально під вимоги українських військових. Відзначається, що для управління цими БПЛА потрібна мінімальна підготовка. Нові дрони мають схожість з безпілотниками-камікадзе Switchblade, але в чому саме полягає різниця, Пентагон не уточнює.

Безпілотники на озброєнні Росії

Елерон-3СВ. Портативна система повітряної розвідки і спостереження з БЛА ближнього радіусу дії. В основі системи – 5-кілограмовий дрон, виконаний за схемою літаюче крило. Оснащений фото- та телекамерами, апаратурою постановки перешкод і іншим обладнанням. Дальність дії – до 25 км.

Орлан-10 включає вже більш важкий дрон масою близько 16-18 кг. Працює на 95-му бензині, радіус дії – до 100 км, залишається в повітрі до 16 годин. Вантажопідйомність – до 5 кг корисного навантаження. За наявними оцінками, Орлани складають не менше третини всього парку російських безпілотників.

Але у двох зазначених російських БЛА є і характерні недоліки. Головний з них – необхідність перебувати поблизу зони бойових дій. Це підвищує ризик для їх операторів. Вирішити зазначені проблеми можна, задіявши безпілотники більш важких класів.

Форпост – єдиний відносно великий дрон, наявний у розпорядженні російських військових. Важить 450 кг. Здатний вести розвідку і спостереження протягом 16-18 годин, дальність дії – більше 100 км від місця старту. Такі можливості укупі з оснащенням високоякісною оптико-електронною апаратурою зробили Форпост засобом спостереження і контролю ударів по найбільш важливих цілях.

Джерело: по матеріалах ЗМІ