Газовий шантаж з боку РФ провалився – Єврокомісія

Березень, 04 в 18:21

Завдяки зусиллям громадян та бізнесу у країнах-членах Європейського Союзу енергетичний шантаж з боку РФ провалився.

Про це повідомляє Єврокомісія у Twitter.

– Енергетичний шантаж з боку Росії провалився. Завдяки зусиллям громадян і бізнесу ЄС ми скоротили споживання газу на 19%. А наші газосховища поки що заповнені на 62%, – заявили в ЄК.

У Єврокомісії зазначили, що завдяки європейській єдності та розумній енергетичній політиці Євросоюз зміцнює свою енергетичну незалежність.

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Нагадаємо, що у 2022 році Росія повністю зупинила постачання газу до Європи через газогін Північний потік, що викликало черговий сплеск цін на енергетичному ринку ЄС.

Зі свого боку Євросоюз розробив стратегію подолання поточної енергетичної кризи, основними елементами якої є підвищення енергоефективності, диверсифікація шляхів постачання енергоресурсів з метою виходу із залежності від Росії та прискорений розвиток відновлюваних джерел енергії з метою поступової відмови від використання викопного палива.