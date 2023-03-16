Росіяни дісталися місця падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі – CNN

Березень, 16 в 12:02

РФ змогла дістатись місця падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох офіційних осіб США.

Водночас не зазначено, чи змогли росіяни витягти уламки БПЛА, коли прибули на місце інциденту.

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Раніше ЗМІ з посиланням на американських чиновників повідомляли, що оператори розвідувального дрона США встигли стерти засекречене програмне забезпечення на його борту перед падінням у воду.

14 березня над Чорним морем американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper зіткнувся з російським винищувачем Су-27.

Фото: General Atomics