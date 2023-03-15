В Польщі затримали шістьох агентів Кремля, які встановлювали приховані камери та готували диверсії

Березень, 15 в 18:56

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) викрило російську шпигунську мережу, яка мала здійснювати підготовку до диверсій в країні.

Про це, як повідомляє RMF FM з посиланням на власні джерела.

Під час спецоперації співробітники ABW оголосили тривогу на залізничних шляхах та об’єктах національної критичної інфраструктури через діяльність мережі та затримали шістьох людей.

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– Затримані є іноземцями “з-за східного кордону”. Вони, як передбачалося, працювали на російські спецслужби. Агенти ABW затримали їх у зв’язку з виявленням прихованих камер на важливих маршрутах і залізничних вузлах, які фіксували рух на коліях і передавали зображення в мережу, – йдеться у повідомленні.

Як пише RMF FM, йдеться насамперед про ділянки залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві – зокрема, біля аеропорту в Ясьонці, неподалік Жешува.

– Аеропорт є головним транзитним пунктом для західної зброї та боєприпасів для України. Також відеокамери були встановлені в інших частинах Польщі. У зв’язку зі спецоперацією співробітники служб і поліції приведені у стан підвищеної готовності, – пише видання.

Особливу увагу правоохоронці приділяють безпеці стратегічно важливих залізничних шляхів, а також посилено охороняють ключові об’єкти критичної інфраструктури.

Як ми розповідали раніше уряд Польщі планує оприлюднити документи про російські впливи на євродепутатів.

Нагадаємо, через ризик початку війни з РФ Польща будує найбільшу сухопутну армію в Європі.