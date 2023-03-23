Березень, 23 в 1:12

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала в середу проєктну угоду про спільну закупівлю боєприпасів країнами-членами ЄС для поповнення своїх запасів і продовження надання підтримки Україні.

Про це пише іспанське видання Cadena COPE із посиланням на Міністерство оборони Іспанії.

Наразі 18 країн підписали угоду про інвестування €2 млрд в постачання одного мільйона артилерійських боєприпасів в Україну протягом 12 місяців з метою посилення підтримки України, про що країни ЄС домовилися 20 березня за пропозицією Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

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Проєкт, який просуває Європейське оборонне агентство, фінансуватиметься Європейським фондом миру і “терміново розв’яже проблему нестачі боєприпасів” і “підвищить спроможність європейської промисловості реагувати на нинішні та майбутні потреби”.

Це перший випадок, коли ЄС використовує механізм спільних закупівель озброєнь, що дозволить “зменшити витрати” і “уникнути ризику затримок через несподівані зміни попиту”, стверджує іспанське міністерство оборони у своєму пресрелізі.

Один з напрямків плану з закупівлі боєприпасів полягає в тому, щоб якнайшвидше доставити в Україну запаси боєприпасів, які країни ЄС вже мають або замовили у промисловості і отримають до 31 травня.

Боєприпаси можуть бути як західного, так і радянського зразка, а також можна буде доставити ракети, якщо Україна їх попросить.