Квітень, 02 в 22:53

У другому турі президентських виборів у Чорногорії опозиційний кандидат Якоб Мілатович отримав підтримку 60,1% виборців.

Як повідомляє чорногорський суспільний мовник RTCG, такі результати оголосив Центрвиборчком за результатом підрахунку 70% бюлетенів.

При цьому за чинного президента Міло Джукановича віддало голоси лише 39,9% виборців.

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Всього в голосуванні взяло участь 542 154 виборців.

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Нагадаємо, що у першому турі виборів 19 березня Джуканович здобув перше місце, набравши 35,37% голосів, тоді як за Мілатовіча проголосувало лише 28,92% чорногорців.

Джуканович керував Чорногорією на посаді президента або прем’єр-міністра протягом 33 років – від початку розпаду Югославії. Із ним пов’язані здобуття Чорногорією незалежності у 2006 році, вступ країни до НАТО та рух у Європейський Союз.

Одночасно, Джукановичу закидають корупцію та зв’язки з організованою злочинністю.

У свою чергу Якоб Мілатович був міністром економіки, а у минулому році став співзасновником партії Європа зараз. Він обіцяє боротьбу з корупцією, підвищення рівня життя й зміцнення зв’язків як із Європейським Союзом, так і з Сербією.