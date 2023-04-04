Влада США чинить сильний тиск для звільнення журналіста WSJ – Кірбі

Квітень, 04 в 0:00

Влада США наполегливо домагається від Росії, щоб вона звільнила затриманого “за шпигунство” журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Ми чинимо сильний тиск з того моменту, як дізналися про затримання репортера, – наголосив Кірбі.

При цьому він зазначив, що США рішуче та уважно стежать за затриманням Гершковича.

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Нагадаємо, що 30 березня у Єкатеринбурзі представники російської ФСБ затримали кореспондента WSJ Евана Гершковича. На зв’язок із редакцією він перестав виходити 29 березня.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав відпустити журналіста.

Джерело: Sky News