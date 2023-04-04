Влада США чинить сильний тиск для звільнення журналіста WSJ – Кірбі
Фото: Getty Images
Влада США наполегливо домагається від Росії, щоб вона звільнила затриманого “за шпигунство” журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
– Ми чинимо сильний тиск з того моменту, як дізналися про затримання репортера, – наголосив Кірбі.
При цьому він зазначив, що США рішуче та уважно стежать за затриманням Гершковича.
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Нагадаємо, що 30 березня у Єкатеринбурзі представники російської ФСБ затримали кореспондента WSJ Евана Гершковича. На зв’язок із редакцією він перестав виходити 29 березня.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав відпустити журналіста.
Джерело: Sky News