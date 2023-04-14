На фотографії Джек Тейшейра, 21-річний військовослужбовець національної гвардії, якого було названо головним підозрюваним у витоку секретних документів розвідки, має стрункий вигляд у своїй темно-синій формі ВПС.

За даними газети New York Times, Тейшейра був провідною фігурою в чат-групі каналу Thug Shaker Central у месенджері Discord. Подробиці про Тейшейра, що з’явилися, зробили його фігурантом розслідування витоку інформації.

У четвер увечері ФБР заарештувало Тейшейра і обшукувало його будинок. Відеозапис, зроблений місцевим телеканалом, показав, як його відводять у наручниках.

Тейшейра служив у 102-му розвідувальному крилі повітряної національної гвардії Массачусетса і був ключовим членом групи з приблизно 30 осіб, які захоплювалися зброєю, відеоіграми і расистськими мемами.

Газета припустила, що Тейшейра був людиною, відомою членам групи як OG, якого днем раніше газета Washington Post назвала автором витоку.

Створений у розпал пандемії 2020 року, Thug Shaker Central був чатом тільки для запрошених.

Судячи з усього, від самого початку витік прагнув справити враження на молодих членів чату: він писав повідомлення, багаті абревіатурами та жаргоном, розміщував секретні документи, спочатку друкував дослівні розшифровки, а потім зливав справжні документи, які, як виявилося, було фізично вилучено з безпечного місця і сфотографовано.

За даними Washington Post, OG сказав іншим членам організації, що це були документи, які він привіз додому з “військової бази”, де він іноді працював в охоронюваному приміщенні, де заборонені мобільні телефони та інші електронні пристрої.

Підкреслюючи підозри, що цією людиною міг бути Тейшейра, газета New York Times повідомила, що деталі інтер’єру будинку його дитинства, розміщені в соціальних мережах на сімейних фотографіях, збігаються з деталями на полях деяких фотографій секретних документів, що просочилися.

В інтерв’ю газеті мати Тейшейра, Доун, підтвердила, що її син був членом національної гвардії ВПС, і сказала, що останнім часом він працював у нічну зміну на базі на Кейп-Коді, а в останні дні змінив номер телефону.

Кар’єра Тейшейра в національній гвардії розвивалася. У липні 2022 року на сторінці у Facebook 102-го розвідувального крила повітряної національної гвардії штату Массачусетс опублікували фотографію, яка вітала його з очевидним підвищенням до льотчика 1-го класу.

Оскільки США вийшли на слід Тейшейра, питання про те, що могло спонукати автора витоку, стає дедалі актуальнішим. Відлуння витоку поширилися від Києва до Сеула та інших світових столиць, залишивши глядачів приголомшеними масштабами витоку.

Пояснення, дане членами чат-групи, було разюче буденним. Витік, наполягають вони, був не викривачем, а молодою людиною, яка хотіла похизуватися перед своїми молодими друзями документами, які ніколи не збиралися залишати чат-групу.

За словами членів групи, OG читав їм лекції про міжнародні справи і секретні урядові операції.

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