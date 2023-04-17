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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

“Злив” секретних документів Пентагону. Проросійський канал вела ексофіцерка ВМС США – ЗМІ

“Злив” секретних документів Пентагону. Проросійський канал вела ексофіцерка ВМС США – ЗМІ

Проросійським каналом Donbass Devushka, через який злили щонайменше чотири секретних документи Пентагону, керувала ексофіцерка Військово-морських сил США Сара Білc.

Про це повідомляє The Insider.

– Одна з найбільших прокремлівських розповсюджувачок дезінформації та пропаганди, яка видавала себе в мережі за російську єврейку з Луганська, виявилася розлученою жінкою середніх років із Нью-Джерсі та ветераном ВМС США, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що жінку викрили учасники інтернет-спільноти Північноатлантична організація Fella (NAFO), яка бореться з російською пропагандою.

Учасники групи зіставили фотографії та іншу інформацію і з’ясували, що справжнє ім’я жінки – Сара Білс, водночас нещодавно вона офіційно змінила його на інше, більш російське.

Білс – колишній унтерофіцер ВМС США, нещодавно звільнена з дійсної військової служби. Жінка народилася в Сполучених Штатах і живе в Ок Харборі, штат Вашингтон, поруч із військово-морською авіабазою Відбі-Айленд, де вона колись служила.

У пропагандистки з ніком Donbass Devushka (у різний час вона використовувала псевдоніми Mila Medvedev, @luganskforlife, CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk) є свій Telegram-канал, Twitter і YouTube-канал, де вона викладає свій подкаст. У неї близько 135 тис. підписників.

Як стверджує Bellingcat, сфальшовані версії витоку паперів були створені саме в Telegram-каналі Donbass Devushka. Водночас Білс це заперечує.

– У серії твітів та двох довгих постах у Telegram Білс підтвердила деякі подробиці свого минулого. Вона також стверджує, що адміністратор її Telegram-каналу поділився секретними документами, і додала, що зображення були видалені після того, як вона їх виявила, а людина, яка їх розмістила, “покарана”. Проте 14 квітня зображення документів усе ще були у її каналі, – пише Insider.

У п’ятницю, 7 квітня, у мережі поширилася інформація про нібито витік секретних документів Пентагону.

Згодом стало відомо, що за масштабним витоком “секретних документів” США і НАТО, у яких, зокрема, йдеться про втрати України та Росії у війні, стоїть “молодий любитель зброї” Джек Тейшейра, який поширив документи на популярній серед геймерів онлайн-платформі Discord.

ФБР заарештувало Джека Тейшейру 13 квітня.

Фото: скриншот The Insider

Джерело: Insider
Війна в Україні, Пентагон, США
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