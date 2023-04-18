Спроба керувати загрозами: у НАТО і США оцінили, чи передала РФ ядерну зброю Білорусі
Наразі немає ознак, щоб Росія перекидала тактичну ядерну зброю до Білорусі, незважаючи на заяви Москви про намір зробити це.
Про це заявили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і заступник держсекретаря США Венді Шерман під час конференції НАТО з контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення у Вашингтоні.
За словами Столтенберга, НАТО поки що не бачила “жодних змін у ядерній позиції Росії, які вимагають будь-яких змін у нашій ядерній позиції”.
Генсек Організації північноатлантичного договору додав, що загрозливе розгортання Москви “є частиною моделі, яку ми спостерігаємо протягом багатьох років – але особливо після вторгнення в Україну – небезпечної та безвідповідальної ядерної риторики”.
НАТО уважно стежить за ситуацією, додав Столтенберг.
Шерман приєдналася до коментарів Столтенберга, сказавши, що Росія ще не перекинула зброю в Білорусь, але назвала цю загрозу “небезпечною ескалацією, без сумніву”.
– Ми всі спостерігали і турбувалися, що (президент Росії, – Ред.) Володимир Путін застосує те, що він вважає нестратегічною тактичною ядерною зброєю, або зробить якісь демонстраційні дії для ескалації, але ескалації з керованим ризиком. Усі ми дуже уважно стежили за цим, і дуже важливо продовжувати стежити за цим, – сказала Шерман.
– Я думаю, що його заява про відправлення ядерної зброї до Білорусі – це його спроба використати цю загрозу керованим чином, – сказала вона.
Нагадаємо, у березні 2023 року Путін повідомив державним ЗМІ, що Москва завершить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі до початку липня.
Він сказав, що ракетний комплекс малої дальності “Іскандер” – пристрій, який може бути оснащений ядерною або звичайною боєголовкою – вже перевезено до Білорусі.