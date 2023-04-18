Наразі немає ознак, щоб Росія перекидала тактичну ядерну зброю до Білорусі, незважаючи на заяви Москви про намір зробити це.

Про це заявили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і заступник держсекретаря США Венді Шерман під час конференції НАТО з контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення у Вашингтоні.

За словами Столтенберга, НАТО поки що не бачила “жодних змін у ядерній позиції Росії, які вимагають будь-яких змін у нашій ядерній позиції”.

Генсек Організації північноатлантичного договору додав, що загрозливе розгортання Москви “є частиною моделі, яку ми спостерігаємо протягом багатьох років – але особливо після вторгнення в Україну – небезпечної та безвідповідальної ядерної риторики”.

НАТО уважно стежить за ситуацією, додав Столтенберг.

Шерман приєдналася до коментарів Столтенберга, сказавши, що Росія ще не перекинула зброю в Білорусь, але назвала цю загрозу “небезпечною ескалацією, без сумніву”.

– Ми всі спостерігали і турбувалися, що (президент Росії, – Ред.) Володимир Путін застосує те, що він вважає нестратегічною тактичною ядерною зброєю, або зробить якісь демонстраційні дії для ескалації, але ескалації з керованим ризиком. Усі ми дуже уважно стежили за цим, і дуже важливо продовжувати стежити за цим, – сказала Шерман.

– Я думаю, що його заява про відправлення ядерної зброї до Білорусі – це його спроба використати цю загрозу керованим чином, – сказала вона.

Нагадаємо, у березні 2023 року Путін повідомив державним ЗМІ, що Москва завершить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі до початку липня.

Він сказав, що ракетний комплекс малої дальності “Іскандер” – пристрій, який може бути оснащений ядерною або звичайною боєголовкою – вже перевезено до Білорусі.

Джерело : CNN

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