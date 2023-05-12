США не проти надання Україні ракет Storm Shadow Британією – Блінкен

Вашингтон не проти передання Україні ракет Storm Shadow Великою Британією.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю PBS NewsHour.

За його словами, інші країни можуть робити щось відмінне від того, що роблять Сполучені Штати.

– Питання в тому, чи все це відповідає тому, що потрібно Україні? І ми сповнені рішучості зробити це. Усе це, знову ж таки, здійснюється за допомогою коаліції та скоординованого процесу, — сказав Блінкен.

Він зазначив, що справа не лише у постачаннях озброєння, а й у навчанні військовослужбовців ЗСУ.

– Якщо вони не знають, як його використовувати, це не принесе їм багато користі. Це обслуговування, тому що якщо вони не знають, як його підтримувати, ви віддасте його їм, і воно розвалиться за сім днів, — заявив дипломат.

Нагадаємо, 11 травня Велика Британія оголосила, що відправить в Україну ракети великої дальності Storm Shadow, за не підтвердженими даними частина цієї зброї вже прибула в Україну.

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