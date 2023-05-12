США не проти надання Україні ракет Storm Shadow Британією – Блінкен
Вашингтон не проти передання Україні ракет Storm Shadow Великою Британією.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю PBS NewsHour.
За його словами, інші країни можуть робити щось відмінне від того, що роблять Сполучені Штати.
– Питання в тому, чи все це відповідає тому, що потрібно Україні? І ми сповнені рішучості зробити це. Усе це, знову ж таки, здійснюється за допомогою коаліції та скоординованого процесу, — сказав Блінкен.
Він зазначив, що справа не лише у постачаннях озброєння, а й у навчанні військовослужбовців ЗСУ.
– Якщо вони не знають, як його використовувати, це не принесе їм багато користі. Це обслуговування, тому що якщо вони не знають, як його підтримувати, ви віддасте його їм, і воно розвалиться за сім днів, — заявив дипломат.
Нагадаємо, 11 травня Велика Британія оголосила, що відправить в Україну ракети великої дальності Storm Shadow, за не підтвердженими даними частина цієї зброї вже прибула в Україну.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов