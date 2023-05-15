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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вибори у Туреччині: після підрахунку 70% голосів лідирує Ердоган

Вибори у Туреччині: після підрахунку 70% голосів лідирує Ердоган
Фото: Getty Images

У Туреччині у неділю, 14 травня, відбулися вибори президента. Виборчі дільниці закрилися о 17.00, після чого розпочався підрахунок голосів.

На посаду глави держави претендують чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, єдиний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу та кандидат від партійного блоку Альянс АТА Сінан Оган. Ще один опозиційний кандидат Мухаррем Індже знявся з виборів 11 травня.

Результати підрахунку бюлетенів свідчать, що Ердоган має всі шанси зберегти за собою президентське крісло. Після опрацювання понад 70% голосів він посідає перше місце з результатом 51,1. Друге місце у Киличдароглу43,1%, третє в Огана – 5,3%.

Вибори у Туреччині: перші результати підрахунку голосів

Скриншот: ЦВК Туреччини

Водночас, представники опозиції заявили, що наразі лідирує Киличдароглу. Вони припустили, що турецьке державне інформагентство Anadolu може повідомляти попередні цифри на користь Ердогана.

Як пише CNN, мери міст Анкара та Стамбул на пресконференції заявили, що попередні результати не відображають стан перегонів. Вони кажуть: “Кемаль Киличдароглу наразі лідирує. Довіртеся нам, повірте нам”.

— У 2018 році, на виборах, на яких Ердогана обрали президентом, він почав із 67%, а закінчив з 52%. У 2019 році вони знову почали високо, але закінчили з нижчим показником. Коли ми дивимося на ці показники, ми можемо легко сказати, що Киличдароглу буде оголошений президентом сьогодні ввечері, ми віримо в це, – сказав мер Стамбула Екрем Імамоглу.

Зазначимо, якщо ніхто з кандидатів не набере 50% голосів, другий тур відбудеться за два тижні, 28 травня.

У нещодавньому опитуванні чинний президент Туреччини Ердоган відставав від свого головного суперника Киличдароглу на понад п’ять процентних пунктів.

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Джерела: CNN , ЦВК Туреччини

Реджеп Ердоган, Туреччина
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