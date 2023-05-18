Пентагон переоцінив допомогу Україні на $3 млрд. На ці гроші можуть дати ще зброї

Пентагон переоцінив американське обладнання, яке він відправив в Україну, приблизно на $3 млрд.

Про це пише Reuters, якому це підтвердив помічник Сенату та представник Міноборони США.

Зазначається, що ця помилка відкриває можливість для відправлення Києву більшої кількості зброї.

Два чиновники Пентагону зазначили, що помилка сталася через те, що вартість зброї із американських запасів була вищою за обґрунтовану.

– Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, що передали Україні, – сказав один із них в інтерв’ю агентству.

Представник Пентагону припустив, що завищена сума переоціненого озброєння може зрости, коли відомство вивчить ретельніше ситуацію.

Повідомляється, що у звітах Пентагон, щоб оцінити допомогу, використовував вартість заміщення, а не вартість зброї, коли вона була придбана й амортизована.

Нещодавно видання Politico писало, що у пакеті допомоги США Україні на суму $48 млрд, схваленому Конгресом у грудні 2022 року, залишилося приблизно $6 млрд. Це означає, що американське фінансування на озброєння та постачання може закінчитися до середини літа.

Після цього у Білому домі заявили, що США надаватимуть Україні регулярні пакети допомоги у сфері безпеки й оборони впродовж наступних місяців.

Джерело : Reuters

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.