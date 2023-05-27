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Джонсон пояснив Трампу, хто має перемогти у війні

Джонсон пояснив Трампу, хто має перемогти у війні
Фото: Getty Images

26 травня колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і ексглава США Дональд Трамп обговорили ситуацію в Україні та “життєво важливе значення української перемоги”.

Джонсон цього тижня відвідав Сполучені Штати, щоб поговорити з політиками про збереження підтримки Києва.

Прессекретар експрем’єр-міністра зазначив, що він зустрівся з Трампом 26 травня, щоб “обговорити ситуацію в Україні та життєву важливість української перемоги”.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп не зміг відповісти на запитання, хто, на його думку, має перемогти у війні Росії проти України.

А держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів у 2024 році означатиме “кінець України”.

Джерело: The Guardian
Борис Джонсон, Війна в Україні, Дональд Трамп, США
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