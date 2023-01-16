Січень, 16 в 17:39

Єдиним шляхом врятувати Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) є виключення країни-агресора Росії з її складу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з головою ОБСЄ Буяром Османі в Києві.

Кулеба зазначив, що Росію також потрібно позбавити можливості впливати на рішення всередині ОБСЄ.

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– Ми вважаємо, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ – це позбутися Росії в її складі. А поки ми прийдемо до цієї точки, потрібно робити все для того, щоб позбавляти РФ можливості впливати на ті чи інші процеси та рішення, які ухвалюються всередині організації, – наголосив міністр.

Кулеба додав, що до повного виключення РФ зі складу організації ще потрібно пройти певний шлях. Водночас мінімізація негативного впливу агресора на діяльність ОБСЄ вже відбувається.

Кулеба нагадав, що РФ ще до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року здійснила атаки на Гельсінський заключний акт. Цей документ був підписаний у 1975 році в Гельсінкі (Фінляндія). Він визначив принципи відносин та мирного співіснування держав на континенті. ОБСЄ в своїй діяльності керується цим актом.

Водночас РФ, за словами Кулеби, після 24 лютого щодня “систематично руйнує кожну його літеру”.

– Все, що вона робить, спрямоване на підрив цього основоположного документа та на підрив ОБСЄ, – повідомив міністр.

Кулеба закликав голову ОБСЄ звернути увагу на проблему викрадення окупантами українських дітей та їхнє примусове усиновлення в РФ. За словами очільника МЗС, інституції ОБСЄ могли б відіграти важливу роль у цьому питанні.

Ще в червні минулого року Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ призупинити повноваження РФ в організації з огляду на війну в Україні.

А на початку грудня засідання ради міністрів ОБСЄ вперше відбулося без представника РФ.