Новим президентом Латвії обрали главу МЗС Едгара Рінкевичса
Сейм Латвії обрав новим президентом країни Едгарса Рінкевичса. Раніше він обіймав посаду міністра закордонних справ.
Рінкевичс розпочне виконання обов’язків глави держави із 8 липня. Він вже подякував депутатам за довіру на особистій сторінці у Twitter.
– Для мене велика честь бути обраним президентом Латвійської Республіки, я докладу всіх зусиль, щоб добре служити народу Латвії, – написав Рінкевичс.
Як повідомляє видання Delfi, на відкритому голосуванні Рінкевичса підтримали 52 депутати, 35 виступили проти.
За його конкурента від партії Об’єднаний список Улдіса Піленса віддали 25 голосів.
Згідно з Конституцією Латвії, президент обирається більшістю не менш ніж 51 голос.
Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Едгар Рінкевич підтримує Україну, виступає за надання більших обсягів озброєння ЗСУ і за посилення санкцій проти кремлівського режиму.
У листопаді минулого року він відвідав Київ та Одесу разом із очільниками МЗС із ще шести європейських країн.
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