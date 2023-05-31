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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Новим президентом Латвії обрали главу МЗС Едгара Рінкевичса

Едгарс Рінкевичс

Сейм Латвії обрав новим президентом країни Едгарса Рінкевичса. Раніше він обіймав посаду міністра закордонних справ.

Рінкевичс розпочне виконання обов’язків глави держави із 8 липня. Він вже подякував депутатам за довіру на особистій сторінці у Twitter.

– Для мене велика честь бути обраним президентом Латвійської Республіки, я докладу всіх зусиль, щоб добре служити народу Латвії, – написав Рінкевичс.

Як повідомляє видання Delfi, на відкритому голосуванні Рінкевичса підтримали 52 депутати, 35 виступили проти.

За його конкурента від партії Об’єднаний список Улдіса Піленса віддали 25 голосів.

Згідно з Конституцією Латвії, президент обирається більшістю не менш ніж 51 голос.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Едгар Рінкевич підтримує Україну, виступає за надання більших обсягів озброєння ЗСУ і за посилення санкцій проти кремлівського режиму.

У листопаді минулого року він відвідав Київ та Одесу разом із очільниками МЗС із ще шести європейських країн.

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Латвія, Рига

вибори президента, Латвія
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