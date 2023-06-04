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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Понад 50 кораблів: в Естонії розпочались найбільші цьогорічні навчання НАТО

Понад 50 кораблів: в Естонії розпочались найбільші цьогорічні навчання НАТО
Фото: Getty Images

У столиці Естонії, Таллінні, 3 червня розпочалися найбільші цьогорічні навчання в Балтійському морі Baltops 23, у яких беруть участь 50 бойових кораблів НАТО.

Як пише естонський портал ERR, на навчаннях відпрацьовуватимуть взаємодії сухопутних, повітряних і військово-морських сил 20 країн.

Зазначається, що під час навчань Baltops, які проводять у 52-й раз, беруть участь близько 6 тис. військовослужбовців військово-морських, сухопутних і повітряних сил.

Протягом двох тижнів союзники відпрацюють, серед іншого, протичовнову і протиповітряну оборону, знешкодження боєприпасів і медико-рятувальні операції.

З боку Естонії підготовка до проведення навчань тривала приблизно три роки.

За словами командувача ВМС Естонії коммодора Юрі Саска, такої кількості кораблів у Таллінні ніколи раніше не було.

– У 2016 році учасників було трохи менше, тобто тільки морська піхота та їхні кораблі. Але ще ніколи не було такого, щоб усі кораблі починали навчання з Таллінна, – сказав Саска.

Найбільшим кораблем, який прибув до Таллінна, є Mount Whitney, який належить 6-му флоту США і звідки здійснюється управління всією операцією.

– Ми проводимо ці навчання, щоб зміцнити довіру між силами НАТО, щоб забезпечити хороше співробітництво та оперативні можливості, щоб, коли ми опинимося в бойовій ситуації, могли б об’єднати наші сили і діяти як єдине ціле, – пояснив віце-адмірал Томас Іші, командувач 6-го флоту США.

ERR зазначає, що Швеція, яка практично завершила нехай вступ до НАТО, також прибула особливим морським засобом, а саме – підводним човном, який працює на електриці. Субмарина може залишатися під водою понад місяць, не спливаючи.

За словами заступника командувача Об’єднаного командування НАТО в Брюнсюмі генерал-лейтенанта Луїса Ланчареса, вступ Швеції до НАТО – лише питання часу.

Уперше як член НАТО в навчаннях беруть участь і фіни.

– Моє повідомлення всім, хто сумнівається в НАТО, полягає в тому, що НАТО – це великий військовий союз, і ми більш ніж готові захищати всіх наших членів, – заявив Ланчарес.

У навчаннях беруть участь два кораблі ВМС Естонії, а ВПС Естонії також координують навчання зі своїми союзниками.

Очікується, що навчання завершаться 16 червня в Німеччині.

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Військові навчання, Естонія, Море, НАТО
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