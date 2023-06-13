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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Занадто рано говорити про напрямок: Блінкен висловився про контрнаступ України

Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

Наразі ще занадто рано говорити про напрямок контрнаступу Збройних сил України.

Так вважає державний секретар США Ентоні Блінкен, пише The Guardian.

За його словами, Вашингтон впевнений, що Київ і надалі матиме успіх у спробах повернути свої землі, захоплені Росією.

– Успіх у контрнаступі зробить дві речі – зміцнить її (України, – Ред.) позицію за будь-яким столом переговорів, який може з’явитися, і, можливо, змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах задля припинення війни, яку він розпочав, – сказав Блінкен на пресконференції, цитує AFP.

Блінкен заявив, що США рішуче налаштовані максимізувати свою підтримку України, щоб вона могла досягти успіху на полі бою.

На майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі можна очікувати “потужний” пакет політичної та практичної підтримки України, додав держсекретар США.

Зазначимо, що ЗСУ вже розпочали наступальні дії у Донецькому й Таврійському операційних районах.

За минулий тиждень українські військові звільнили сім населених пунктів. Серед них – Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

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Занадто рано говорити про напрямок: Блінкен висловився про контрнаступ України

Війна в Україні, Ентоні Блінкен, Російська агресія, США
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Оксана Михайлова
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