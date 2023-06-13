Занадто рано говорити про напрямок: Блінкен висловився про контрнаступ України

Наразі ще занадто рано говорити про напрямок контрнаступу Збройних сил України.

Так вважає державний секретар США Ентоні Блінкен, пише The Guardian.

За його словами, Вашингтон впевнений, що Київ і надалі матиме успіх у спробах повернути свої землі, захоплені Росією.

– Успіх у контрнаступі зробить дві речі – зміцнить її (України, – Ред.) позицію за будь-яким столом переговорів, який може з’явитися, і, можливо, змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах задля припинення війни, яку він розпочав, – сказав Блінкен на пресконференції, цитує AFP.

Блінкен заявив, що США рішуче налаштовані максимізувати свою підтримку України, щоб вона могла досягти успіху на полі бою.

На майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі можна очікувати “потужний” пакет політичної та практичної підтримки України, додав держсекретар США.

Зазначимо, що ЗСУ вже розпочали наступальні дії у Донецькому й Таврійському операційних районах.

За минулий тиждень українські військові звільнили сім населених пунктів. Серед них – Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

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